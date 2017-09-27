الجنايات تحدد مصير 10 متهمين في "أحداث عنف البساتين"

كتب- عمرو علي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم الأربعاء، الحكم على 10 متهمين من بينهم 3 هاربين، في اتهامهم بحرق سيارتي شرطة بمنطقة البساتين في يناير عام 2014، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث عنف البساتين".

يصدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامي زين الدين، وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد بغرفة المداولة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر بدون تصريح، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.