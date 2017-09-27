الجنح تنظر معارضة راندا البحيري على حبسها بتهمة التزوير

كتب- عمرو علي:

تستمع محكمة جنح مستأنف عابدين، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، إلى مرافعة الدفاع في جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنانة راندا البحيرى على حكم حبسهما عاما مع الشغل، بعد إدانتهما بتزوير عقد بيع شقة والتعديل فيهن وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة.

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن قد حددت جلسة 20 سبتمبر الجاري، لنظر أولى جلسات معارضة الفنانة راندا البحيرى ومحاميها.