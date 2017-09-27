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الجنح تنظر معارضة راندا البحيري على حبسها بتهمة التزوير

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مصراوي Masrawy

الجنح تنظر معارضة راندا البحيري على حبسها بتهمة التزوير

12:14 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

الجنح تنظر معارضة راندا البحيري على حبسها بتهمة التزوير

راندا البحيري

كتب- عمرو علي:

تستمع محكمة جنح مستأنف عابدين، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، إلى مرافعة الدفاع في جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنانة راندا البحيرى على حكم حبسهما عاما مع الشغل، بعد إدانتهما بتزوير عقد بيع شقة والتعديل فيهن وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة.

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن قد حددت جلسة 20 سبتمبر الجاري، لنظر أولى جلسات معارضة الفنانة راندا البحيرى ومحاميها.

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مصراوي Masrawy

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