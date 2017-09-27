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محافظ أسوان: توفير كافة الخدمات لنجاح مهرجان طيبة للفنون التلقائية (صور)

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مصراوي Masrawy

محافظ أسوان: توفير كافة الخدمات لنجاح مهرجان طيبة للفنون التلقائية (صور)

12:10 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

التقى اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، الدكتورة هنا مكرم رئيس مهرجان طيبه الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل، بحضور مديري الثقافة والتربية والتعليم.

و​أكد​ المحافظ، أنه سيجري تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لإظهار فعاليات المهرجان في دورته الرابعة والتي ستنطلق في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل بالشكل اللائق لتحقيق المردود الإيجابي منه، وخاصة التقارب بين الشعوب العربية والإفريقية والأوربية، عبر المشاركة الواسعة للفنانين التلقائيين والتشكيليين، بالإضافة إلى الترويج السياحي لأسوان.

وطالب اللواء مجدي حجازي، منظمي المهرجان بإدراج مسابقة لفن الجداريات ضمن فعالياته تحت شعار: "في حب " على أن يجري تنفيذ اللوحات بأسوار المدارس بمختلف الإدارات التعليمية الخمس.

كما اقترح حجازي أن يمثل أسوان في الفعاليات والمسابقة الرسمية لمهرجان طيبة فرقة أطفال أبو سمبل للفنون الشعبية، بجانب فرقة الأراجوز كممثلة لمصر ضمن الدول العربية والإفريقية والأجنبية المشاركة.

من جانبها، عبّرت الدكتورة هنا مكرم رئيس المهرجان عن سعادتها بإقامة المهرجان بمدينة أسوان للعام الثاني على التوالي.

وأشارت إلى أن الدورة الرابعة بأسوان، ستشهد مجموعة من الفعاليات التي تؤكد على ريادتها وأصالة فنونها وتراثها وعظمة تاريخها، ما أهّلها لتكون عاصمة للثقافة الإفريقية، وهو الذي انعكس في المشاركة الواسعة من 11 فرقة فنية معظمها من الأطفال من سن 9 إلى 13 عامًا.

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