"تواصل" تبدأ صرف رواتب العاملين بـ"الحياة"

القاهرة- مصراوي:

بدأت أمس شركة "تواصل"، المالك الجديد لشبكة قنوات الحياة، صرف الرواتب المتأخرة للعاملين عن شهر إبريل الماضي، وذلك ضمن خطتها لسداد وجدولة رواتب العاملين في القناة.

وكانت الشركة قد أصدرت بيانًا قالت فيه إن نص اتفاق البيع بين شركتي "تواصل" و"سيجما" يقضي بشراء مجموعة "تواصل" شبكة قنوات الحياة وأصولها بالكامل، وأن المالك الجديد يتسلم استوديوهات الحياة لمباشرة الإدارة الكاملة للشبكة، ووقع عقد الاتفاقية بين الجانبين الدكتور السيد البدوي رئيس مجلس إدارة شركة سيجما للإعلام، وشريف خالد رئيس مجلس إدارة مجموعة "تواصل".

وأشار البيان إلى عزم مجموعة "تواصل" إعادة هيكلة وتطوير الشبكة بما يضمن استمرار نجاحها واحتلالها موقع القمة بين المحطات الفضائية المصرية.​