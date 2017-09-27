النيابة تحقق في اتهام مدرس بالتسبب في وفاة ولي أمر طالبة بالساحل

كتب - محمود السعيد:

طلبت نيابة الساحل الجزئية، اليوم الثلاثاء، تحريات المباحث حول واقعة وفاة "أشرف ع."، والد طالبة بمدرسة روض الفرج الإعدادية بنات، بعد مشاجرته مع أحد المدرسين.

وفتحت النيابة تحقيقات موسعة حول الواقعة؛ للتأكد من تورط المدرس من عدمه، وأمرت بتشريح الجثة؛ للوقوف على أسباب الوفاة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن مشاجرة نشبت بين والد الطالبة "المتوفى" ومدرس يدعى "عبد الناصر ا."؛ بسبب رفض الأخير دخوله المدرسة الملتحقة بها ابنته بغرض التعرف على معلميها.

وأضافت التحقيقات أن المدرس تعدى بالضرب على والد الطفلة، وطرحه أرضًا، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي قسم شرطة الساحل إخطارا من المستشفى بوفاة "أشرف ع."، موظف، أثناء إسعافه، وتبين أن مشاجرة نشبت بينه ومدرس منعه من دخول المدرسة، تطورت إلى اشتباكات بالأيدي أسفرت عن إصابة المجني عليه التي أودت بحياته.