باحث: ابتكرت جهاز لتحويل حركة الأمواج إلى كهرباء

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الباحث في مجال الطاقة، علاء الفقي، إن سياسة الدولة في مجال الطاقة وتنويع مصادرها رائعة، مؤكدًا أن ما حدث في هذا المجال إنجاز كبير، فالدولة انتقلت من العجز إلى وجود فائض.

وأضاف خلال لقائه مع معتز بالله عبد الفتاح خلال برنامج «حلقة وصل»، المذاع على قناة «أون لايف»، أن مصر ستشهد خلال السنوات المقبلة انتشار السيارات التي تعمل بالكهرباء، مضيفًا: «المفروض المدن الجديدة تستعد لذلك».

شاهد أيضا

وأضاف أنه ابتكر جهاز يوضع في البحار لتحويل حركة الأمواج إلى طاقة كهربائية، مؤكدًا أن أكبر مخزون للطاقة في كوكب الأرض موجود في البحار والمحيطات.

وذكر الفقي إن إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من أمواج البحر مكلف جدًا، وهذا أحد أسباب تراخي السلطات عن إنشائها، مستطردًا: «وأنا أعذرها في ذلك».