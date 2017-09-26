أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

باحث: ابتكرت جهاز لتحويل حركة الأمواج إلى كهرباء

Google+ Print
باحث: ابتكرت جهاز لتحويل حركة الأمواج إلى كهرباء باحث: ابتكرت جهاز لتحويل حركة الأمواج إلى كهرباء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

 قال الباحث في مجال الطاقة، علاء الفقي، إن سياسة الدولة في مجال الطاقة وتنويع مصادرها رائعة، مؤكدًا أن ما حدث في هذا المجال إنجاز كبير، فالدولة انتقلت من العجز إلى وجود فائض.

وأضاف خلال لقائه مع معتز بالله عبد الفتاح خلال برنامج «حلقة وصل»، المذاع على قناة «أون لايف»، أن ستشهد خلال السنوات المقبلة انتشار السيارات التي تعمل بالكهرباء، مضيفًا: «المفروض المدن الجديدة تستعد لذلك».

شاهد أيضا

وأضاف أنه ابتكر جهاز يوضع في البحار لتحويل حركة الأمواج إلى طاقة كهربائية، مؤكدًا أن أكبر مخزون للطاقة في كوكب الأرض موجود في البحار والمحيطات.

وذكر الفقي إن إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من أمواج البحر مكلف جدًا، وهذا أحد أسباب تراخي السلطات عن إنشائها، مستطردًا: «وأنا أعذرها في ذلك».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017