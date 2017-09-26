غليان في قنا بعد انقطاع المياه لمدة يومين عن 30 قرية

التحرير

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أطلت أزمة انقطاع المياه برأسها من جديد على أهالى قرى مركز قفط جنوبي محافظة قنا، على الرغم من إنشاء الحكومة محطة رفع مياه افتتحت مؤخرا وكبدت الدولة قرابة مليون جنيه.

معاناة مستمرة

وبحسب مبارك محمد، أحد أهالى قرية الكلاحين التابعة لمركز قفط جنوب المحافظة، فإن مياه الشرب في القرية والقرى المجاورة لها منذ يومين.

في انقطاع مستمر، وذلك علي الرغم من إنشاء محطة رفع مياه داخل القرية، وذلك للقضاء علي الانقطاع المستمر الذي يعاني منه الأهالى.

وأوضح محمد في حديثه لـ"التحرير"، أن الأهالى يعانون من الانقطاع المستمر لمياه الشرب، والذي قد يستمر لمدة تقارب الـ48 ساعة مستمرة دون مياه في المنازل.

وتابع محمد بأن محطة رفع المياه التى تم إنشاؤها وافتتحها اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، ورئيس شركة مياه قنا، في الأول من أغسطس الماضي، لم تحل مشكلات الأهالي، متسائلا: "هل يستطيع المسئولون العيش دون مياه لمدة يومين على التوالي؟".

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وأضاف إبراهيم حمدي، أحد أهالى مركز قفط، أن هنالك قرابة 30 قرية ونجعا داخل مركز قفط بلا مياه منذ يومين، لافتًا إلى أن صنابير المياه خالية من مياه الشرب وليست هذه المرة الأولى، فتلك المعاناة يعانيها الأهالى منذ سنوات، على الرغم من إنشاء وافتتاح محطة رفع المياه الجديدة.

حلول مؤقتة

وأشار حمدي إلى أن الأهالى في قرى ونجوع مركز قفط المختلفة، لم يجدوا حلًا في الانقطاع المستمر للمياه، سوى اللجوء إلى طلمبات المياه الارتوازية والتى تؤدي إلى إصابة المواطنين بالأمراض الوبائية المتعددة والمختلفة.

واستكمل أحمد فتحي، أحد الأهالي، الحديث مع "التحرير"، لافتا إلى إهمال المسؤولين شكواهم، وقال: "بنتصل بيهم على التليفونات وبنبعت شكاوى ومحدش بيعبرنا".

من جانبه، أوضح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أنشأت محطة رفع مياه قرية الكلاحين بمدينة قفط بقدرة 30 حصان، وبطاقة رفع 25 لتر/ ثانية، بتكلفة مالية وصلت إلى مليون جنيه، وتم افتتاحها في الأول من أغسطس الماضي.

وأفاد محافظ الإقليم أن الأجهزة التنفيذية سوف تحاول حل المشكلة التى يعاني منها الأهالي، منوهًا إلى أنه سوف يتواصل مع المسؤولين في الوحدة المحلية للمدينة وشركة مياه الشرب لحل المشكلة التى تؤرق الأهالى.