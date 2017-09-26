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«تعليم المنوفية»: سهلنا إجراءات المعاش لأسرة المعلم المتوفى بطابور الصباح

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«تعليم المنوفية»: سهلنا إجراءات المعاش لأسرة المعلم المتوفى بطابور الصباح «تعليم المنوفية»: سهلنا إجراءات المعاش لأسرة المعلم المتوفى بطابور الصباح

التحرير

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كتب - أحمد السيد

فوجئ معلمو مدرسة الزراعة بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية بوفاة زميلهم فهد طه غنيم معلم مادة الأحياء، على إثر ألم شديد في صدره أصابه عقب انتهائه من حضور طابور الصباح بالمدرسة أول من أمس الأحد.

من جانبه، كشف وكيل وزارة التعليم بمحافظة المنوفية، الدكتور عبدالله عمارة لـ «التحرير»، اللحظات الأخيرة في وفاة «غنيم»، وأشار إلى أن الوفاة طبيعية، بدأت وقائعها عقب انتهاء طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة الزراعة بشبين الكوم، وفى أثناء صعود المعلم بالمدرسة لبدء حصته الدراسية، استشعر الرجل آلاما شديدة في صدره.

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وأكد عمارة أن إدارة المدرسة اتصلت بوحدة الإسعاف، وحضرت سيارة على الفور، ونقلته إلى إحدى مستشفيات شبين الكوم، ولفظ أنفاسة الأخيرة هناك، متابعًا: «الموضوع حصل صباح يوم الحد اللى فات في أول أيام الدراسة، وبلغني بيها مدير الإدارة».

وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية أرسلت لوزارة التربية والتعليم تفاصيل الواقعة وتنتظر الرد، مستكملا: ربما فى تلك الحالات تقدم الوزارة نوعًا من الدعم لأسرته، خاصة أنه توفي فى أثناء العمل.

وتابع: «من جهتنا سهلنا إجراءات معاش أسرة المعلم، ونعزي أنفسنا وجميع العاملين بالمديرية في رحيله».

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التحرير

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