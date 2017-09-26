إزالة 515 حالة إشغال بمركز سمسطا في بني سويف

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا جنوبي غرب بني سويف حملات إزالة للتعديات بالشوارع.

وقال الدكتور جلال عبد الكريم رئيس الوحدة المحلية في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الحملات تمكنت من إزالة 515 حالة تعدٍ متنوعة لإشغالات طريق وتندات ولافتات بشوارع بدائرة المركز، باستخدام معدات الوحدة المحلية بحضور اللواء فؤاد الوكيل مساعد مدير أمن بنى سويف.

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وأضاف رئيس المدينة أن الحملة تأتى في إطار حالة ضبط الشارع وللمرة الثانية خلال أسبوعين وذلك لضبط الشارع وإزالة المخالفات، وتوسعة بعض الشوارع المختنقة من حالات الإشغالات.