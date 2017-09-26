كباري القطارات تحصد أرواح مواطني بنها.. ومسؤول: 250 حالة في عام (صور)

التحرير

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لا تزال كباري القطارات التى أقيمت على الرياح التوفيقي، والنيل ببنها، تحصد العديد من أرواح الأبرياء الذين يمرون عليها بسبب ارتفاع كباري المشاة وعدم ملاءمتها لكبار السن وبعدها عن المواطنين.

يقول سعد ابراهيم، موظف بمديرية الزراعة في القليوبية، إننا نضطر يوميًا من للعبور على كوبري السكة الحديد ببنها بسبب قربه من موقف مدينة طوخ والقرى المجاورة له وبعد كباري المشاة، بالإضافة إلى احتلال الباعة الجائلين لكباري المشاة وهو ما يعوق حركة المواطنين ويضطرهم للمرور من على قضبان السكة الحديد لخلوه من الإشغالات، لافتًا أن الكوبري شهد من قبل مصرع طالبين من قبل في يوم واحد.

ويضيف مجدي طه، مدرس، أن أهالي عزبة البرنس والإصلاح الزراعى ببنها يعبرون الرياح التوفيقي يوميًا ذهبًا وإيابًا على كوبري قطار الزقازيق خاصةً طلاب وطالبات مدرسة 15 مايو ومدرسة المنشية العسكرية، وهو الأمر الذي يتسبب في وقوع حوادث متكررة للطلاب وسقوطهم فى مياه الرياح التوفيقي، مشيرًا إلى ضرورة تعيين دوريات ثابتة من قبل شرطة النقل والمواصلات لمنع مرور المخالفين وتحرير محاضر لهم.

ويروي محمد الجيوشي، سائق من قرية بطا ببنها، قصة رجل ونجلته كان يذهب بها يوميًا من القرية إلى مدرستها ببنها وكان يسلك كوبرى القطار المار على النيل إلا أن القطاران تقبلا في وقوت واحد على الكوبري الأمر دفع الرجل، أن يمسك ببنته وقفزا بها في البحر فلقيا مصرعهما في يوم واحد.

من جانبه، قال رضا قنديل، نائب رئيس مجلس مدينة بنها، إن هيئة السكة الحديد قامت بوضع لوحات استرشادية تحذر المواطنين من المرور من على تلك الكبارى الخطرة، ولكن المواطنين لا تلتفت لهذه التحذيرات الأمر الذى يعرض حياتهم للخطر.

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وأوضح "قنديل" في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن هيئة الإسعاف سجلت 250 بلاغ حالة وفاة في العام الماضي نتيجة عبور المواطنين على تلك الكباري، مشيرًا إلى أن المواطنين مازلوا يعبرون تلك الكبارى الخطرة حتى الآن.