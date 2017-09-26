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أحمد موسى: البلد اقتطعت من قوتها عشان قاطني العشوائيات (فيديو)

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أحمد موسى: البلد اقتطعت من قوتها عشان قاطني العشوائيات (فيديو) أحمد موسى: البلد اقتطعت من قوتها عشان قاطني العشوائيات (فيديو)

التحرير

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أنه يتضمّن إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل على مستوى محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية تبلغ 90 مليار جنيه.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر «صدى البلد»، أن هذا المشروع يوفر 3 ملايين فرصة عمل حقيقية، منوهًا إلى أن الرئيس سيفتتح أكبر عدد من المشروعات القومية للطرق والإسكان الاجتماعي خلال الاحتفال بنصر أكتوبر، الأسبوع المقبل.

واختتم حديثه: «البلد اقتطعت من قوتها عشان تبني مساكن لقاطني العشوائيات.. وده مش كلام انتخابات.. أنا بنرضي ربنا وضميري».

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