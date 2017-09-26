أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الخرباوي: عبد الناصر لم يقبل الانضمام لجماعة بها قيادات ليست متعلمة (فيديو)

Google+ Print
الخرباوي: عبد الناصر لم يقبل الانضمام لجماعة بها قيادات ليست متعلمة (فيديو) الخرباوي: عبد الناصر لم يقبل الانضمام لجماعة بها قيادات ليست متعلمة (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور ثروت الخرباوي، إن جماعة الإخوان المسلمين كانت على صلة وثيقة بالإنجليز، وفي الوقت نفسه يقفون مع إسماعيل صدقي، والملك فاروق.

وأضاف "الخرباوي"، خلال لقائه في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن شخصية جمال عبدالناصر، الرافضة للإنجليز والملكية لم تكن تقبل أن تتلقى تعليمات من شخص حاصل على الإبتدائية أو لا يحمل شهادة أصلًا، واكتشف أن كل منْ نقل أن عبدالناصر انضم لجماعة الإخوان لم يكونوا شهود عيان ولكنهم نقلوا عن طريق السمع فقط.
 

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك "

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)