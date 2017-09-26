الخرباوي: عبد الناصر لم يقبل الانضمام لجماعة بها قيادات ليست متعلمة (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور ثروت الخرباوي، إن جماعة الإخوان المسلمين كانت على صلة وثيقة بالإنجليز، وفي الوقت نفسه يقفون مع إسماعيل صدقي، والملك فاروق.

وأضاف "الخرباوي"، خلال لقائه في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن شخصية جمال عبدالناصر، الرافضة للإنجليز والملكية لم تكن تقبل أن تتلقى تعليمات من شخص حاصل على الإبتدائية أو لا يحمل شهادة أصلًا، واكتشف أن كل منْ نقل أن عبدالناصر انضم لجماعة الإخوان لم يكونوا شهود عيان ولكنهم نقلوا عن طريق السمع فقط.

