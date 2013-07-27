قتيل وثلاثة جرحى في سقوط قذيفة هاون أطلقت من سوريا على الأراضي التركية

كتب : أ ف ب منذ 34 دقيقة

قتل رجل وأصيب أطفاله الثلاثة بجروح، اليوم، عندما سقطت قذيفة هاون أطلقت من سوريا في بلدة في جنوب شرق تركيا، كما أفادت الصحافة التركية.

وبحسب موقع صحيفة "حرييت" الإلكتروني، فإن أبا العائلة في الخامسة والأربعين من العمر قتل على الفور جراء انفجار القذيفة التي سقطت في حديقة منزله في جيلانبينار على الحدود مباشرة بين البلدين قبالة مدينة رأس العين السورية، حيث سجل وقوع معارك بين مجموعة كردية وجهاديين في الأيام العشرة الأخيرة.

وبهذا، يرتفع عدد الأتراك الذين قتلوا في الأيام الأخيرة برصاص طائش أو قذائف مصدرها سوريا، إلى ثلاثة أشخاص.

وتأتي هذه الحوادث على إثر مواجهات بين مقاتلين في الجيش السوري الحر وقوات كردية من حزب الاتحاد الديموقراطي قبالة بلدة جيلانبينار.