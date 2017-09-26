زين: الوزير يتحكم في هشام حطب وأمتلك ما يثبت ذلك

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قال خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق، إن وزير الرياضة خالد عبد العزيز، هو من أعد اللائحة الاسترشادية وليس اللجنة الأولمبية.

وتابع زين خلال تصريحات لبرنامج الكورة والجماهير بقناة النادي الأهلي، أن عبد العزيز يتحكم في رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب ولدي ما يثبت ذلك.

وشدد على أن حطب يسمع كلام وتوجيهات الوزير حتى يحافظ على منصبه باللجنة الأولمبية، مؤكدًا انهم يرتكبون جريمة في حق مصر.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية السابق، إن اللائحة الاسترشادية "باطلة" لا يوجد شيء اسمه اللائحة الاسترشادية فهو مخالف للميثاق الأوليمبي.

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وكشف زين مفاجأة بتأكيده أن هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية الحالي ليس "مهندسا" لأنه غير مقيد في نقابة المهندسين.

وواصل زين، إن حطب يحمل شهادة بأنه خريج علوم من جامعة خاصة بالكويت فكيف يكون مهندسا، كما أن هذه الشهادة ليس لها معادلة في مصر ولذلك لم يتم قيده في نقابة المهندسين.

وشدد رئيس اللجنة الأولمبية السابق على أن الجهات الرقابية بالدولة ستتحرك في الساعات المقبلة للتحري في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة أنه يحمل شهادة غير معتمدة ويحمل لقب مهندس ويوقع على الأوراق الرسمية بلقب مهندس مما يعد تزويرًا.