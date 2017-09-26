أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

زين: الوزير يتحكم في هشام حطب وأمتلك ما يثبت ذلك

Google+ Print
زين: الوزير يتحكم في هشام حطب وأمتلك ما يثبت ذلك زين: الوزير يتحكم في هشام حطب وأمتلك ما يثبت ذلك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق، إن وزير الرياضة خالد عبد العزيز، هو من أعد اللائحة الاسترشادية وليس اللجنة الأولمبية.

وتابع زين خلال تصريحات لبرنامج الكورة والجماهير بقناة النادي الأهلي، أن عبد العزيز يتحكم في رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب ولدي ما يثبت ذلك.

وشدد على أن حطب يسمع كلام وتوجيهات الوزير حتى يحافظ على منصبه باللجنة الأولمبية، مؤكدًا انهم يرتكبون جريمة في حق .

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية السابق، إن اللائحة الاسترشادية "باطلة" لا يوجد شيء اسمه اللائحة الاسترشادية فهو مخالف للميثاق الأوليمبي.

شاهد أيضا

وكشف زين مفاجأة بتأكيده أن هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية الحالي ليس "مهندسا" لأنه غير مقيد في نقابة المهندسين.

وواصل زين، إن حطب يحمل شهادة بأنه خريج علوم من جامعة خاصة بالكويت فكيف يكون مهندسا، كما أن هذه الشهادة ليس لها معادلة في مصر ولذلك لم يتم قيده في نقابة المهندسين.

وشدد رئيس اللجنة الأولمبية السابق على أن الجهات الرقابية بالدولة ستتحرك في الساعات المقبلة للتحري في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة أنه يحمل شهادة غير معتمدة ويحمل لقب مهندس ويوقع على الأوراق الرسمية بلقب مهندس مما يعد تزويرًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017