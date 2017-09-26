قبل موقعة النجم.. «أوتوجو» وش السعد على الأهلي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب - عبد الرحمن مصطفى

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، عن حكم مباراة مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي التونسي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأسندت لجنة الحكام، إدارة المباراة للحكم الجابوني إيريك أوتوجو، والذي حصل على الشارة الدولية، في يناير عام 2011، حيث يعد حكمًا مميزًا للغاية، نجح في إدارة العديد من المباريات التي أسندت له باقتدار.

وسادت حالة من التفاؤل داخل معسكر القلعة الحمراء، بعدما أسندت اللجنة المباراة للحكم أوتوجو، لاسيما وأنه حكمًا مميزًا، فضلًا عن إنه «وش السعد» على القلعة الحمراء، عندما أدار له من قبل 4 مباريات.

الأهلي أمام توسكر الكيني

أول مباريات الأهلي بصافرة الجابوني أوتوجو، كانت أمام توسكر الكيني، ضمن مباريات دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013، وشهدت فوز الأحمر بثنائية نظيفة.

الأهلي أمام الدفاع الحسني الجديدي

شاهد أيضا

أوتوجو أدار مباراة ثانية للأهلي كانت أمام الدفاع الحسني الجديدي المغربي، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية عام 2014، فاز فيها المارد الأحمر بهدف دون رد، في ذهاب البطولة.

الأهلي وسيوي سبور

واصل أوتوجو إدارة مباريات الأهي، بلقاء جديد أمام سيوي سبور، في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، إلا أنه لم يكن كعادته كشاهد على فوز الأهلي في المباريات التي يديرها لها، حيث خسر فيها الفريق بهدفين مقابل هدف وحيد.

الأهلي أمام المغرب التطواني

أدار الجابوني إيريك تراوري، مباراة جديدة وأخيرة للأهلي كانت أمام المغرب التطواني، في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2015، والتي فاز فيها الفريق الأحمر، بهدف نظيف، إلا أنه فشل في التأهل بعدما خسر ركلات الجزاء الترجيحية.

ويواجه الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي، يوم الأحد المقبل، على ملعب سوسة بالمدينة الساحلية بتونس، ضمن ذهاب نصف نهائي البطولة الإفريقية.