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دوري الأبطال| ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام سبارتاك موسكو

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دوري الأبطال| ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام سبارتاك موسكو دوري الأبطال| ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام سبارتاك موسكو

التحرير

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سقط فريق ليفربول الإنجليزي في فخ التعادل أمام نظيره سبارتاك موسكو، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب أرينا بالتيكا بروسيا.

وتقدم سبارتاك بالهدف الأول في الدقيقة 23 من زمن المباراة، عن طريق اللاعب فيرناندو مارتينس، وبعدها ضغط ليفربول حتى استطاع كوتينيو مهاجم ليفربول من معادلة النتيجة  في الدقيقة 31، لتنهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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وشارك النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول في المباراة كاملة وكاد أن يسجل ثاني أهداف ليفربول بتسديدة قوية في الدقيقة 33 ولكنها علت العارضه بقليل.

وبهذه النتيجة يحصد ليفربول النقطة الثانية له ويحتل المركز الثاني خلف أشبيلية المتصدر برصيد 4 نقاط، بينما يحتل سبارتاك موسكو المركز الثالث برصيد نقطتين أيضا.

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التحرير

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