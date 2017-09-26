أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

تيلرسون يتوجه إلى الصين لإجراء محادثات حول كوريا الشمالية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تيلرسون يتوجه إلى الصين لإجراء محادثات حول

11:26 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

تيلرسون يتوجه إلى الصين لإجراء محادثات حول كوريا الشمالية

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون سيتوجه إلى الصين لإجراء محادثات تستغرق ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الخميس المقبل، وسط جهود دولية مستمرة لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية.

وأفادت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نويرت بأن تيلرسون سيلتقى بالمسؤولين في بكين من الخميس إلى السبت.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • : سنلجأ للخيار العسكري ضد كوريا الشمالية إذا اضطررنا لذلك

    أخبار

  • تيلرسون يلتقي وزير الخارجية الكوبي وسط تصاعد خلاف دبلوماسي

    أخبار

  • ستة رسوم بيانية قد تجيب على أسئلتك حول كوريا الشمالية

    أخبار

  • البنتاجون: سنمنح ترامب خيارات التعامل مع كوريا الشمالية

    أخبار

إعلان

fff931a6c2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يرفض "ملفا مزيفا" وسط مزاعم بتمويله من الديمقراطيين

ترامب يرفض "ملفا مزيفا" وسط مزاعم بتمويله من الديمقراطيين