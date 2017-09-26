تيلرسون يتوجه إلى الصين لإجراء محادثات حول كوريا الشمالية

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون سيتوجه إلى الصين لإجراء محادثات تستغرق ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الخميس المقبل، وسط جهود دولية مستمرة لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية.

وأفادت المتحدثة باسم الخارجية هيذر نويرت بأن تيلرسون سيلتقى بالمسؤولين في بكين من الخميس إلى السبت.