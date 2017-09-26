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الجيش السوري الحر يسقط طائرة مروحية روسية

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مصراوي Masrawy

الجيش السوري الحر يسقط طائرة مروحية روسية

11:22 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

الجيش السوري الحر يسقط طائرة مروحية روسية

أرشيفية

دمشق - (د ب أ):

أسقط ما يعرف باسم جيش العزة التابع للجيش السوري الحر أنه أسقط طائرة مروحية روسية في ريف حماة وسط سوريا.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من جيش العزة لوكالة الأنباء الألمانية إن "طائرة مروحية روسية من نوع (صياد الليل) أسقطت بصاروخ تاو جنوب رحبة خطاب في ريف حماة الشمالي".

ويشهد ريف حماة قصف جوي ومدفعي من الطيران الروسي والسوري حيث شنت الطائرات الحربية الروسية عشرات الغارات استهداف ريف حماة الشمالي والشرقي.

يذكر أن مسلحي المعارضة وتنظيم داعش أسقطوا عددا من الطائرات المروحية الروسية.

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