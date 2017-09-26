ضاحي خلفان: السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات قرار حكيم

مصراوي Masrawy

كتب - علاء المطيري:

قال ضاحي خلفان، قائد شرطة دبى السابق، إن قيادة المرأة للمركبة حرية شخصية، وذلك تعليقًا على قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أصدره، الثلاثاء، بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات.

وكتب خلفان في تدوينة على "تويتر": "قيادة المرأة للمركبة حرية شخصية ومن لا تريد أن تقود سيارة لن يرغمها أحد.. قرار السماح لها بالقيادة إن رغبت قرار حكيم أنهى مشكلة".

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًا بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وتحظر السعودية قيادة المرأة للسيارات وهي القضية التي تحدث نقاشًا واسعًا في المملكة العربية السعودية وخارجها في الآونة الآخيرة.

اقرأ أيضًا..

الملك سلمان يأمر بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة

"الملك ينتصر لقيادة المرأة" يتصدر تويتر بعد مرسوم العاهل السعودي

دبلوماسي سابق: السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات بداية عصر جديد في تاريخ المملكة

الولايات المتحدة ترحب بأمر ملكي يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارات

محللون: السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات "نهاية هيمنة اجتماعية ودينية"

نص قرار العاهل السعودي الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارت (فيديو)

قرقاش: السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات "أخبار مفرحة"