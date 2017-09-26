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مباحث التموين تضبط 17 منشأة بدون ترخيص في الجيزة

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مصراوي Masrawy

مباحث تضبط 17 منشأة بدون ترخيص في الجيزة

11:29 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

مباحث التموين تضبط 17 منشأة بدون ترخيص في الجيزة

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة؛ لضبط الأسعار بالأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط 62 قضية، أبرزها 500 كجم دقيق بلدي، 20 قضية عدم حمل شهادة صحية، 18 عدم الإعلان عن الأسعار، علاوة على 17 منشأة بدون ترخيص.

حُررت محاضر حيال المتهمين المضبوطين، أحالها اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابات المختصة للتحقيق.

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