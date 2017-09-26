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إحالة واقعة وفاة 3 أشخاص داخل غرفة عمليات في بورسعيد للنيابة

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مصراوي Masrawy

إحالة واقعة وفاة 3 أشخاص داخل غرفة عمليات في بورسعيد للنيابة

11:19 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

إحالة واقعة وفاة 3 أشخاص داخل غرفة عمليات في بورسعيد للنيابة

مستشفى التضامن

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحال الدكتور علاء علوان، مدير عام التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، طبيب تخدير وطاقم التمريض والجراحة بمستشفى التضامن التابع للتأمين الصحي إلى النيابة العامة، عقب واقعة وفاة مريضين ومولود أثناء إجراء عمليتين جراحيتين بغرفة عمليات المستشفى.

واستقبل مستشفى التضامن مريضين، أحدهما يبلغ من العمر 51 عامًا لإجراء جراحة البواسير، والأخرى سيدة في الـ 26 من عمرها لإجراء عملية ولادة، وتوفي المريضان والمولود عقب إجراء الجراحتين.

وأكد "علوان" في تصريح صحفي، أنه شكل لجنة طبية لعمل تقرير تفصيلي للوقوف على الأسباب الرئيسية لوفاة الحالات الثلاث، وإحالة التقرير للشئون القانونية، وقرر بعدها إحالة الواقعة كاملة إلى النيابة العامة، بعدما أوضح تقرير اللجنة الطبية مَواطن القصور المتسبب في الواقعة، مؤكدًا على عدم توقف عمل غرفة العمليات بالمستشفى، وأنها تعمل بشكل طبيعي.

وأعلن مدير التأمين أنه جرى فسخ التعاقد مع طبيب التخدير ويدعي "أ.ال" بعدما تحفظت لجنة التحقيق الطبية على أمبولات التخدير .

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