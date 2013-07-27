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أمين عام حكومة جنوب السودان: تقليص الوزرات في مصلحة المواطنين

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أمين عام حكومة جنوب السودان: تقليص الوزرات في مصلحة المواطنين أمين عام حكومة جنوب السودان: تقليص الوزرات في مصلحة المواطنين

كتب : أ ش أ منذ 25 دقيقة

أكد عبدون أجاو، أمين عام حكومة جنوب السودان، أن تقليص عدد الوزرات في جنوب السودان ودمج بعضها ببعض سيعود بالنفع على المواطنين.

وأوضح عبدون أجاو، في المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم، أن هذا القرار سيجعل قادرة على تقديم الخدمات على نحو أفضل للمواطنين، مضيفا أنه كانت هناك ضغوط من الداخل والخارج لإجراء إصلاحات على الحكومة وكان من بين الإصلاحات تقليص عدد الوزرات التي أصبح عددها حاليا 19 وزارة.

وأضاف أمين عام حكومة جنوب السودان، أن الرئيس سيعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة قريبا فور الانتهاء من إجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية، مؤكدا أن اختيار الوزراء ليس بالأمر السهل، حيث يمثلون ولايات البلاد العشر، وأن هناك تكهنات باحتمال عودة بعض الوزراء المقالين إلى التشكيل الحكومي الجديد.

ومن جهة أخرى، دعا أجاو المواطنين إلى عدم الاستجابة للشائعات التي يروجها ضعاف النفوس لزعزعة استقرار البلاد، مناشدا وسائل الإعلام بتوخي الدقة ونقل الأخبار البناءة والابتعاد عن الشائعات، مشيرا في هذا الصدد إلى المشاجرة التي وقعت في أحد أسواق جوبا بعد إعلان إقالة الحكومة وقامت الشرطة بفضها بإطلاق أعيرة نارية في الهواء ونقلتها بعض وسائل الإعلام على أنها اضطرابات بسبب إقالة الحكومة.

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