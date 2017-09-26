نص قرار العاهل السعودي الذي يسمح للمرأة بقيادة السيارت (فيديو)

(مصراوي):

بث التلفزيون السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، القرار الملكي المفاجئ الذي سمح فيه الملك سلمان بن عبدالعزيز للمرأة باستصدار رخصة لقيادة السيارة، بعد انتظار طويل ومطالبات متتالية بذلك.

وقرأ مذيع على القناة السعودية الإعلان الذي وصفه السعوديون بالتاريخي، الموجه إلى وزير الداخلية والذي جاء فيه: "نشير إلى ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والايجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها".

وتابع: "كما نشير إلى ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن التحفظات عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن، وأنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه".

وأضاف: "ولكون الدولة هي – بعون الله – حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواءًا في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته".

وخلص القرار الملكي إلى القول: "اعتمدوا تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء، وأن تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات: (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)؛ لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، ويكون التنفيذ اعتباراً من 10 / 10 / 1439 هجريًا ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، وإكمال ما يلزم بموجبه".