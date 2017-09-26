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مرور الجيزة تشن حملة على المواقف العشوائية

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مصراوي Masrawy

مرور الجيزة تشن حملة على المواقف العشوائية

11:16 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

مرور الجيزة تشن حملة على المواقف العشوائية

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

شنَّ رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة؛ لتفعيل قواعد قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين، والحد من الحوادث؛ حفاظا على الأرواح.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء طارق حجاج - خلال 24 ساعة - عن تحرير 2260 مخالفة متنوعة، و1452 انتظار خاطئ، وحجز 10 توك توك.

كما تم تحرير 85 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و103 مخالفات على مطالع ومنازل الكباري "موقف عشوائي"، و67 عدم استخدام حزام الأمان.

وتم تحرير 1654 مخالفات نموذج 125، و77 مخالفة عدم حمل تراخيص قيادة وتسيير، و53 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول.

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