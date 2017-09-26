65 ألف أسرة استفادت من برنامج تكافل وكرامة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

قال اللواء هاني عبد المقصود سكرتير عام محافظة أسوان: إن برنامج تكافل وكرامة، والذي بدأ تنفيذه بأسوان منذ مارس 2015 بلغ عدد المستفيدين منه حتى الآن 65 ألفًا و351 أسرة أسوانية.

وأضاف السكرتير العام، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن أسوان سابع محافظة على مستوى الجمهورية خالية من المخالفات في تنفيذ "تكافل وكرامة".

جاء تصريحات السكرتير العام خلال فعاليات الاحتفال بتدشين لجان المساءلة المجتمعية لبرنامج تكافل وكرامة على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتورة بلقيس هجرس مسئول لجان المساءلة المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، ومحمود فاروق مدير عام التضامن الاجتماعي، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والتعليمية والدينية، بالإضافة إلى أعضاء لجان المساءلة الاجتماعية بمختلف المراكز والمدن.