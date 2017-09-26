ضبط 42 هاربًا من أحكام بحملة أمنية بمطار القاهرة

​كتب- طه عبيد:

تمكنت سلطات الأمن مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، من ضبط 42 هاربًا من تنفيذ الأحكام القضائية خلال حملة أمنية بالمطار داخل وخارج الصالات.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن اللواء طه بيومي مدير أمن المطار، قاد حملة أمنية مكبرة بمشاركة القيادات الأمنية، لضبط الخارجين على القانون، والمترددين على صالات السفر والوصول، أسفرت عن ضبط 42 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية.

وأمر اللواء طه بيومي مساعد وزير الداخلية لأمن المطار باتخاذ كافة الإجراءات الامنية تجاه المتهمين، وترحليهم لقسم الخليفة تمهيدا لنقلهم إلى الأقسام التابعين لها.