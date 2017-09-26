"العفو الرئاسية" تدرس إمكانية عودة المفرج عنهم لوظائفهم ودراستهم

القاهرة – مصراوى:

عقدت لجنة العفو الرئاسية، اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس اللجنة أسامة الغزالي حرب، وعضوية النائب البرلماني طارق الخولي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد عبد العزيز، والكاتبة نشوى الحوفي، وعضو اللجنة كريم السقا، لبحث الإعداد والتحضير لقائمة عفو جديدة.

وقال النائب طارق الخولى عضو اللجنة، إن اجتماع اللجنة قد تطرق لبحث خطة إعادة الدمج والتأهيل للشباب الذين تم الإفراج عنهم في قوائم العفو السابقة فيما يخص عودتهم لوظائفهم ودراستهم، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة سيعقدون اجتماعًا آخر يوم الإثنين المقبل.

كانت لجنة العفو الرئاسي، أصدرت 3 قوائم للإفراج عن المحبوسين المستحقين للعفو الرئاسي، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما تستعد اللجنة لاصدار قائمة عفو أخرى تمهيدا لتقديمها لرئاسة الجمهورية.​