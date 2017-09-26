السفير السعودي في واشنطن: الأمر الملكي جزء من الإصلاح الاقتصادي
السفير السعودي في واشنطن: الأمر الملكي جزء من الإصلاح الاقتصادي
10:49 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
السفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان بن
(مصراوى):
قال السفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أن منح المرأة السعودية حق قيادة السيارة ليس مجرد تغيير اجتماعي إنما هو جزء من مسيرة الإصلاح الاقتصادية، وذلك حسبما أفادت وكالة "رويترز" العالمية.
وأوضح بن سلمان أن أي امرأة تحمل رخصة قيادة في دولة بمجلس التعاون الخليجي سيسمح لها بالقيادة في المملكة، معتبرا أن الأمر الملكي "خطوة كبيرة وهو ليس فقط تغيرا اجتماعيا وإنما جزء من الإصلاح الاقتصادي.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر اليوم الثلاثاء، أمرا ملكيا بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة.
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