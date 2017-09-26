بوجلبان يظهر في مران الأهلي قبل مواجهة النجم

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

حرص التونسي أنيس بوجلبان، اللاعب السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على زيارة مران فريق الكرة اليوم، الثلاثاء، في الملعب الفرعي باستاد المنزه.

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وحرص أنيس بوجلبان على للاطمئنان على بعثة الفريق خلال معسكره بتونس قبل مباراة النجم الساحلي، وتمنى أن يقدم الفريق أداءً جيدًا في المواجهة المقبلة.

وكان بوجلبان قد مثل الأهلي خلال الفترة من 2007 وحتى 2009، وتوج معه ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2008.

يذكر أن الأهلي سيواجه النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء، الأحد المقبل، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.