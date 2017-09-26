أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بوجلبان يظهر في مران الأهلي قبل مواجهة النجم

Google+ Print
بوجلبان يظهر في مران الأهلي قبل مواجهة النجم بوجلبان يظهر في مران الأهلي قبل مواجهة النجم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

حرص التونسي أنيس بوجلبان، اللاعب السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على زيارة مران فريق الكرة اليوم، الثلاثاء، في الملعب الفرعي باستاد المنزه.

شاهد أيضا

وحرص أنيس بوجلبان على للاطمئنان على بعثة الفريق خلال معسكره بتونس قبل مباراة النجم الساحلي، وتمنى أن يقدم الفريق أداءً جيدًا في المواجهة المقبلة.

وكان بوجلبان قد مثل الأهلي خلال الفترة من 2007 وحتى 2009، وتوج معه ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2008. 
يذكر أن الأهلي سيواجه النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء، الأحد المقبل، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره