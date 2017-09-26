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وزير السياحة: السائح الفرنسي عاشق لمصر

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مصراوي Masrawy

وزير السياحة: السائح الفرنسي عاشق لمصر

10:18 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

وزير السياحة: السائح الفرنسي عاشق لمصر

يحيى راشد وزير السياحة

القاهرة- أ ش أ:

قال يحيى راشد وزير السياحة، خلال لقائه بوزيرة سياحة اليونان ووزير الخارجية الفرنسي ورئيس نقابة منظمي الرحلات الفرنسية "SNAV"، إن المؤشرات الخاصة بالمبيعات والحجوزات تؤكد عودة السياحة الفرنسية إلى ، وأن السائح الفرنسي عاشق للمقاصد السياحية الثقافية المصرية.

وذكر بيان لوزارة السياحة، اليوم الثلاثاء، أن راشد يرافقه السفير إيهاب بدوي سفير مصر لدى باريس، افتتحا الجناح المصري بمعرض Top Resa، والذي يعد من أهم المعارض المهنية الدولية، وذلك في دورته الواحد والثلاثين بأرض المعارض بباريس، والذي يستمر خلال الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر الجاري.

كما عقد الوزير اجتماعا بمجموعة من أهم المهنيين الفرنسيين على رأسهم Thomas Cook وParavel وBiple وTravel evasion حيث تمت مناقشة سبل التعاون المشترك لزيادة التدفق السياحي الوافدة من السوق الفرنسي إلى مصر وتشجيع منظمي الرحلات لدعم المقصد المصري وأيضا كيفية تحفيز سياحة المؤتمرات من مختلف الأسواق.

وقد أكد شركاء المهنة، أن صيف 2017 قد وضع مصر مرة أخرى على الخريطة السياحية في السوق الفرنسي وأن معدلات الطلب لزيارة مصر في تزايد مستمر، وأن المبيعات قد ارتفعت في موسم الصيف بنسبة 367% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأن مؤشرات الحجوزات لموسم الخريف والشتاء المقبلين مبشرة للغاية.

وقد استعرض الوزير الجهود التي تبذلها المصرية بصفة عامة ووزارة السياحة بصفة خاصة لتشجيع السياحة والعمل على استعادة معدلاتها وإزالة كافة المعوقات، مؤكدا أن الوزارة تعطي أولوية في الفترة الراهنة لتحفيز شركات الطيران وإزالة العقبة المستديمة أمام زيادة التدفق السياحي من السوق الفرنسي.

كما أجرى الوزير عدة لقاءات إعلامية بهدف بث رسالة طمأنة للمجتمع الفرنسي، حيث كانت هذه اللقاءات مع كل من "L’echo Touristique" و"Le Fegaro" و"LE Monde" و"Le Quotidien" وقد أكد خلالها على عودة السياحة الفرنسية إلى مصر، وأن الأرقام السياحية في تصاعد.

جدير بالذكر أن الجناح المصرى المشارك في معرض "Top Resa" تبلغ مساحته 82م2 وقد تم تصميمه بحيث يجمع بين الحضارة المصرية العريقة والحداثة التي تشهدها المنتجعات في مقاصد البحر الأحمر.

 

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