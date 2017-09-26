البدري يشرف على تدريبات المهاجمين في الأهلي قبل موقعة «سوسة»

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قسم حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين خلال مران الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد «المنزه» إلى مجموعتين.

وضمت المجموعة الأولى المهاجمين التي أشرف على تدريبها الكابتن حسام البدري، فيما ضمت المجموعة الثانية المدافعين وأشرف على تدريبها الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للفريق.

أجري البدري في نهاية المران تقسيمة كرة شهدت حماسـًا كبيرًا من اللاعبين، وقيام الكابتن حسام البدري، بتطبيق العديد من الجمل الفنية.

يذكر أن الأهلي سيواجه النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء، الأحد المقبل، على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.