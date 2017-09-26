أخبار عاجلة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على التهاب القولون -
8 الصبح - متصل لـ رامي رضوان ... الجواز زى البطيخه ياتطلع قرعه ياتطلع حمرا -
8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

البدري يشرف على تدريبات المهاجمين في الأهلي قبل موقعة «سوسة»

Google+ Print
البدري يشرف على تدريبات المهاجمين في الأهلي قبل موقعة «سوسة» البدري يشرف على تدريبات المهاجمين في الأهلي قبل موقعة «سوسة»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قسم حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين خلال مران الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد «المنزه» إلى مجموعتين.
وضمت المجموعة الأولى المهاجمين التي أشرف على تدريبها الكابتن حسام البدري، فيما ضمت المجموعة الثانية المدافعين وأشرف على تدريبها الكابتن أحمد أيوب المدرب العام للفريق.
أجري البدري في نهاية المران تقسيمة كرة شهدت حماسـًا كبيرًا من اللاعبين، وقيام الكابتن حسام البدري، بتطبيق العديد من الجمل الفنية.
يذكر أن الأهلي سيواجه النجم الساحلي في الساعة السابعة والنصف من مساء، الأحد المقبل، على ملعب سوسة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره