الزمالك يكشف عن حقيقة زيارة وفد من الرقابة الإدارية لمقر النادي

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أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا عبر الموقع الرسمي للنادي نفى خلاله ما اثير حول تواجد مسؤولون من الرقابة الإدارية داخل النادي صباح اليوم للتحقيق مع هاني زادة عضو مجلس الإدارة بسبب القضية المرفوعة من ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق ضده.

نفى مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ما رددته بعض المواقع من شائعات مغرضة بتواجد مسؤولون من الرقابة الادارية داخل النادي صباح اليوم للتحقيق مع هاني زادة عضو مجلس الإدارة بسبب القضية المرفوعة من ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق ضده.

وقال مجلس الزمالك في البيان "إن ما نشرته بعض المواقع المغرضة هو من وحي خيالهم وأنه لم يتواجد في النادي اليوم نهائيًا أي مسؤولين من الجهة الإدارية ولم تصل أي مخاطبات للإدارة بالتحقيق مع عضو مجلس الادارة.

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وأكد مجلس الزمالك بأنه مندهش من نشر مثل هذا الخبر ورواية أن هاني زادة لم يكن متواجدًا بالنادي للتحقيق معه، وترك استدعاء له مؤكدين بانها مجرد أوهام وأكاذيب خاصة وأن النادي بناءًا على طلب وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الرئيس الأسبق.

وطالب مجلس الزمالك من بعض المواقع ضرورة التعامل بمهنية وحيادية في نقل الأخبار وعدم نشر معلومات لا أساس لها من الصحة ومعلومات مغلوطة في ظل أن مجلس الزمالك حريص على أن تكون علاقاته مع كافة وسائل الإعلام جيدة ومميزة وحريص على توضيح كافة الحقائق أولًا بأول.