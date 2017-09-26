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الجنايات تستدعي وزير الداخلية السابق لسماع أقوال في محاولة اغتياله

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مصراوي Masrawy

الجنايات تستدعي وزير الداخلية السابق لسماع أقوال في محاولة اغتياله

10:01 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

الجنايات تستدعي وزير الداخلية السابق لسماع أقوال في محاولة اغتياله

اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق

كتب- عمرو علي:

أمر المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر وقائع محاكمة 213 متهمًا بتهمة الانضمام لتنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي، باستدعاء وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم وطاقم حراسته، لسماع أقوالهم فيما يتعلق بمحاولة اغتياله، وهي التهمة الموجهة أيضًا للمتهمين ذاتهم بالقضية.

يشار إلى أن الجلسة المقبلة ستعقد في الرابع عشر من أكتوبر المقبل.

ووجهت النيابة للمتهمين تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.​

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