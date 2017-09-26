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حريق هائل بكمية مخلفات أسفل "دائري إمبابة"

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مصراوي Masrawy

حريق هائل بكمية مخلفات أسفل "دائري إمبابة"

09:58 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل في كمية من المخلفات أسفل الطريق الدائري بمنطقة إمبابة، اليوم الثلاثاء.

غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أخنة بمحيط الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة إمبابة.

دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء؛ لمحاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق، والحد من تأثيره على مستوى الرؤية لقائدي السيارات.

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