حريق هائل بكمية مخلفات أسفل "دائري إمبابة"
حريق هائل بكمية مخلفات أسفل "دائري إمبابة"
09:58 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق هائل في كمية من المخلفات أسفل الطريق الدائري بمنطقة إمبابة، اليوم الثلاثاء.
غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أخنة بمحيط الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة إمبابة.
دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء؛ لمحاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق، والحد من تأثيره على مستوى الرؤية لقائدي السيارات.
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