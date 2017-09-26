الصحة تطالب بقانون يجرم الزواج المبكر للفتيات

كتب - أحمد جمعة:

قال طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، إن المجلس سينظم دورتين بمحافظة سوهاج في إطار الإستراتيجية المنضبطة للسكان، الأول يتعلق بالبحوث الميدانية لتدريب الكوادر المحلية لإجراء بحوث عن القضية السكانية بالمحافظة، والثانية تتعلق بتوعية الدعاة والواعظات لتغيير المفاهيم الإنجابية، وقياس اتجاهاتهم ومعرفتهم بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وأوضح توفيق في كلمته خلال الإعلان عن الاستراتيجية المنضبطة للسكان، بمحافظة سوهاج اليوم الثلاثاء، أن ورشة تدريب الدعاة تتضمن الحديث عن صحة الأم والطفل والتعريف بالصحة الإنجابية، وليس الاكتفاء بالرد على أن تنظيم الأسرة حلال أو حرام.

وأكد توفيق أن المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الدولة تمنع تطبيق بعض تجارب الدول الناجحة في الحد من الزيادة السكانية، مطالبا بضرورة إصدار تشريع يجرم الزواج المبكر للفتيات.

وأشار إلى أن 73% من تعداد الزواج في مصر يعتبر مبكرًا.​