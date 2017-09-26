بكرى يقدم طلب إحاطة حول قرار منع صرف الخبز للمواطنين إلا عبر محل اقامتهم

القاهرة – مصراوى :

قدم مصطفي بكري عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بسبب قراره منع صرف الخبز للمواطنين إلا عبر محل إقامتهم المدرجة بالبطاقة.

وقال بكري، إن القرار سيحرم الملايين من "المعتربين" في كافة المحافظات من حصة الخبز اليومي المدعوم خاصة أن الكثيرين يعملون خارج محافظاتهم، مطالبا وزير التموين بالتراجع الفوري عن القرار لما سيسببه من أزمة مجتمعية كبرى.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت أنها قررت اقتصار صرف الخبز المدعم للمواطنين فى محافظات محل إقامتهم فقط، على أن يحصل صاحب البطاقة الذكية على الخبز من أى مخبز داخل محافظتة فقط بدلا من النظام الحالى، الذى يتيح ضرف الخبر من أى محافظة على مستوى الجمهورية دون التقيد بمحل الإقامة لمنع التلاعب فى المنظومة.​