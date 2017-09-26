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مرتضى منصور يوضح اختصاصات اللجنة الأولمبية في مركز التسوية

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مرتضى منصور يوضح اختصاصات اللجنة الأولمبية في مركز التسوية مرتضى منصور يوضح اختصاصات اللجنة الأولمبية في مركز التسوية

التحرير

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أكد رئيس نادي ، أن اختصاص اللجنة الأولمبية في التحكيم هو اعتماد قرارات مركز التسوية والتحكيم فقط وليس له علاقة بإصدار الأحكام.

وقال منصور، إن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية صلاحيته اعتماد قرارات مركز التسوية والتحكيم وإخطار الأطراف الصادر بحقهم الأحكام والمواعيد القانونية من أجل العمل بها.

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وأضاف رئيس القلعة البيضاء، أنه ليس من حق مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التدخل في القرارات أو إصدارها، وهناك كوكبة من القضاء في القضاء الإداري ومجلس الدولة في مركز التسوية والتحكيم وهذه المجموعة قادرة على أن تدير أمور القضاء الرياضي في  خلال الفترة القادمة.

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التحرير

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