مران الزمالك| جلسة مع «حفني».. وعودة طارق حامد.. وتجهيز «اتشيمبونج»

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قام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بأداء تدريبات تأهيلية تحت إشراف ماركو مدرب الأحمال بالجري حول الملعب قبل بداية الفقرات الفنية التي يشرف عليها الجهاز الفنى للفريق بقيادة المونتنيجري نيبوشا المدير الفني.

وانتظم طارق حامد لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لمواجهة انبى الجمعة المقبلة ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري العام وحصل طارق حامد على راحة سلبية من مران الأمس لشعوره بالإرهاق حيث فضل الجهاز الفني منحه راحة سلبية لمدة 24 ساعة.

وأدى الغاني اتشيمبونج مهاجم الفريق تدريب تأهيلي في صالة الجيمانزيوم بالنادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للعودة للمشاركة في المباريات المقبلة وذلك بعد انتهاء فترة توقف الدوري والتى ستنطلق بعد مباراة الفريق المقبلة أمام إنبي.

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وعقد محمد أسامة طبيب الفريق جلسة مع أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك على هامش المران اليوم للإطمئنان على إصابته ويواصل اللاعب البرنامج التاهيلي الموضوع له للتعافي من اصابته في العضلة الضامة.

وأدى الثنائي علي فتحي وأسامة إبراهيم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي للحفاظ على اللياقة البدنية لهما بعد الانتظام في تدريبات الفريق ويتواجد الثنائي على قائمة الانتظار التى وضعها الجهاز الفني قبل بداية الموسم

ويستعد الزمالك لخوض مباراة إنبي الجمعة المقبلة بالدورى العام ضمن مواجهات الجولة الرابعة.