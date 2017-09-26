مرتضى منصور: لن أسمح للتوأم بتدريب الزمالك مرة أخرى

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تحدث مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على الأزمة التي اندلعت عقب مباراة فريقه أمام المصري والمشادات التي تمت مع حسام حسن، المدير الفني للفريق.

وأضاف "منصور" في تصريحات تلفيزونية، أن كل ما حدث في مباراة الزمالك والمصري من جانب التوأم وايضا من جانب مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك بعد رفعه علم أبيض ردا على قيام حسام وإبراهيم برفع علم أحمر قائلا: "شغل عيال".

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واستكمل رئيس الزمالك: "لن أسمح لحسام وإبراهيم حسن بتدريب الزمالك مرة أخرى مستقبلا".

وكانت لجنة المسابقات قد قررت، توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها عشرة آلاف جنيه، وذلك للسب الجماعي من المرافقين للنادي ضد المدرب للمصري، كما قررت اللجنة تغريم كل من إبراهيم حسن مدير الكرة بالمصري وحسام حسن المدرب عشرة آلاف جنيه، لإثارة المرافقين للزمالك وعدم الالتزام بمقاعد البدلاء.