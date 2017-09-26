رئيس الترجي يعلق على أسباب استقالته بعد الخسارة من الأهلي

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

أعلن حمدي المدب، رئيس نادي الترجي التونسي، عن أسباب استقالته من رئاسة النادي التونسي، والتي تقدم بها اليوم الثلاثاء، عقب خروج الترجي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال المدب، في تصريحات صحفية، لإحدى المواقع التونسية، إنه تقدم باستقالته لأكثر من سبب على رأسها الآداء السيء الذي ظهر عليه الترجي أمام الأهلي، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وأشار المدب، أنه لم يتوقع تمامًا الآداء الهزيل الذي ظهر عليه لاعبي الترجي التونسي أمام الأهلي، في لقاء الإياب، والذي أطاح بحلم الفريق بالتتويج بالبطولة الإفريقية.

وأضاف رئيس النادي، أنه تعرض لانتقادات قاسية من جمهور الترجي التونسي، على الرغم من أنه يعمل جاهدًا لتوفير احتياجات الفريق، الأمر الذي دفعه للتقدم بالاستقالة من منصبه.

يذكر أن الأهلي تعادل مع الترجي التونسي، بالإسكندرية ذهابًا بهدفين لمثلهما، بينما نجح في الفوز على الفريق التونسي في عقر داره بهدفين مقابل هدف، ليتأهل لنصف نهائي البطولة، بمجموع المباراتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.