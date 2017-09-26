"الملك ينتصر لقيادة المرأة" يتصدر تويتر بعد مرسوم العاهل السعودي

كتب- محمد قاسم:

تصدر هاشتاج "#الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة" قائمة المشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد ساعات قليلة من المرسوم الملكي بالسماح للمرأة السعودية لقيادة السيارة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر اليوم الثلاثاء، أمرا ملكيا بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة.

وتحظر السعودية قيادة المرأة للسيارات؛ وهي القضية التي تحدث نقاشًا واسعًا في المملكة العربية السعودية وخارجها في الآونة الآخيرة.

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الملك سلمان يأمر بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة