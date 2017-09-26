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​غدًا.. افتتاح معرض "صحاري 2017" للأسمدة

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مصراوي Masrawy

​غدًا.. افتتاح معرض "صحاري 2017" للأسمدة

09:22 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

المهندس محمد الخشن

كتب- أحمد مسعد:

يفتتح الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، غدًا الأربعاء، معرض "صحاري 2017" فى دورته الثلاثون، بحضور كل من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورعاية شركة إيفرجرو أولى الشركات المصرية الرائدة في صناعة الأسمدة المتخصصة بمصر والشرق الأوسط.

ويقام المعرض، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وتستمر فعالياته حتى السبت 30 من سبتمبر الجاري، ويتضمن الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيسها وتواجدها في السوق المصري كأحد أهم الشركات المساهمة في إنتاج الأسمدة المتخصصة.

وأكد المهندس محمد الخشن رئيس مجلس إدارة شركة "إيفرجرو"، على دور الشركة الرائد والرئيسي في دفع عجلة التنمية الزراعة في ، وذلك من خلال قيــادة قاطرة التطويــر عــن طريــق توفير الأسمدة التــي تلازم نظــم الري الحديثة، والعمل على تطويرها تمشــيا مع الطرق والآليات المطبقة بالدول المتقدمة، للعمل على زيادة دخل المزارع مــن خــلال تقديــم الدعم الفني بواسـطة فريــق متكامل مــن خبراء الزراعة بالشركة عن طريق استخدام أحدث المعامل المتخصصة التــي تمتكلها الشــركة.

وأوضح الخشن، أنه من المقرر أن يتم بحث تطوير آليات الزراعة المصرية خلال معرض صحاري الدولي 2017، وبحث كل المشاكلات التي تواجه المزارع وتواجه مستقبل الزراعة في مصر، والوصول لسبل دعم وحل هذه المشكلات.

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