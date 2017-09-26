الملك سلمان يأمر بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة
الملك سلمان يأمر بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة
09:14 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
ارشيفية
الرياض - (د ب أ):
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أمرا ملكيا بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وتحظر السعودية قيادة المرأة للسيارات؛ وهي القضية التي تحدث نقاشًا واسعًا في المملكة العربية السعودية وخارجها في الآونة الآخيرة.
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