الملك سلمان يأمر بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة

الرياض - (د ب أ):

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أمرا ملكيا بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتحظر السعودية قيادة المرأة للسيارات؛ وهي القضية التي تحدث نقاشًا واسعًا في المملكة العربية السعودية وخارجها في الآونة الآخيرة.