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الملك سلمان يأمر بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة

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مصراوي Masrawy

الملك سلمان يأمر بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة

09:14 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

الملك سلمان يأمر بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة

ارشيفية

الرياض - (د ب أ): 

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، أمرا ملكيا بإصدار رخص قيادة السيارات للمرأة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء (واس).

وتحظر السعودية قيادة المرأة للسيارات؛ وهي القضية التي تحدث نقاشًا واسعًا في المملكة العربية السعودية وخارجها في الآونة الآخيرة.

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