تجديد حبس 236 مشجعا من "وايت نايتس" شهر في أحداث برج العرب

الإسكندرية - محمد عامر:

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بالعامرية بغرب الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 236 مشجعًا زملكاويًا من جماهير "الوايت نايتس" لمدة شهر، على خلفية تورطهم في أعمال عنف وشغب بملعب برج العرب عقب لقاء الزمالك وأهلي طرابلس الليبي الشهر الماضي.

وقال محمد حافظ، محام: "إن هيئة الدفاع عن المتهمين طالبت بحضور الأهالي لمشاهدة أبنائهم والاطمئنان عليهم، خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وكشف "حافظ" أنه تم تحديد موعد الجلسة المقبلة، وذلك للنظر في 25 أكتوبر المقبل.

يذكر أن نيابة غرب الإسكندرية الكلية، قررت إحالة القضية رقم ٩٩٢٤ لسنة ٢٠١٧ جنح العامرية ثاني والمتهم فيها ٢٣٥ مشجعًا للنيابة العسكرية، حيث واجه المتهمون تهم الانضمام لجماعات "أولتراس وحيازة تذاكر مزورة وشماريخ وقمصان تحمل عبارات مسيئة".

كان قاضي معارضات الدخيلة، أمر بتجديد حبس المتهمين 15 يومًا وذلك بعد حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، لثبوت تورطهم في أعمال عنف، حيث توجه فريق من النيابة العامة إلى مقر مديرية الأمن للتحقيق معهم بتهمة إثارة الشغب وإحداث تلفيات بإستاد برج العرب، وجرى تفريغ الفيديوهات وطلب تحريات الأمن الوطني والاستعلام عن هوية المقبوض عليهم.