أخبار عاجلة

اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
رئيس البنك الأوروبي: من السابق لأوانه الحديث عن مخاطر مالية جراء أزمة كتالونيا -
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء -
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر -
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة -
رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح قدرة الساحر على تغيير حقيقة الأشياء -
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

بالتزكية.. «السويدي» رئيسًا لائتلاف «دعم مصر» وفوز 6 بعضوية المكتب السياسي

Google+ Print
بالتزكية.. «السويدي» رئيسًا لائتلاف «دعم مصر» وفوز 6 بعضوية المكتب السياسي بالتزكية.. «السويدي» رئيسًا لائتلاف «دعم مصر» وفوز 6 بعضوية المكتب السياسي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اجتمعت اللجنة الثلاثية لانتخابات ائتلاف "دعم "، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة ألفت كامل، وعضوية اللواء يحيى الكدوانى، ومصطفى الطلخاوى، فى مقر الائتلاف بجاردن سيتى، للاطلاع على إجراءات عملية الترشح ومراجعة طلبات الترشح على مناصب الائتلاف.

وذكرت اللجنة الثلاثية بالائتلاف، إنه سيتم الإعلان عن فوز المهندس محمد زكى السويدى، رئيسًا لائتلاف دعم مصر بالتزكية فى الاجتماع المقرر للجمعية العامة العادية للائتلاف يوم الأحد المقبل بأحد فنادق القاهرة، لعدم ترشح أى من النواب أمامه.

وأضافت اللجنة الثلاثية: "بخصوص المكتب السياسى للائتلاف من المستقلين فسيتم إعلان فوز 6 مقاعد بالتزكية وتجرى الانتخابات على 9 مقاعد من أجل 15 مقعدًا للمستقلين، وكذلك قد تم حسم الثلاثة مقاعد الجديدة للحزبيين بالتزكية، وهذه المقاعد مستحدثة فى الجمعية العامة غير العادية التى عقدها الائتلاف هذا الشهر".

جدير بالذكر، أنه سيتم إعلان فوز 38 مقعدًا بالتزكية فى 21 محافظة، وتجرى الانتخابات على 14 مقعدًا فى 6 محافظات. 

ومن أبرز الأسماء التى سيعلن فوزها بالتزكية من أعضاء المكتب السياسى:

- النائب محمد مصطفى السلاب عن مقعد الشباب من المستقلين. 

- النائب أحمد محمد زيدان عن مقعد الشباب من الحزبيين. 

شاهد أيضا

- النائبة نانسى سمير نصير عن مقعد المرأة من الحزبيين. 

- النائبة سحر طلعت مصطفى عن المستقلين عن أحد مقعدى قطاع غرب الدلتا. 

- النائب هشام عمارة عن المستقلين عن المقعد الآخر من مقعدي قطاع غرب الدلتا.

- النائب عبد الهادى القصبى عن المستقلين عن أحد مقعدى قطاع وسط الدلتا.

- النائب معتز السعيد عن المستقلين عن المقعد الآخر من مقعدى قطاع وسط الدلتا.

- النائب أشرف عمارة عن المستقلين عن أحد مقعدى قطاع شرق الدلتا.

- النائب فخرى طايل عن مقعد الشخصيات العامة من الحزبيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا