بالتزكية.. «السويدي» رئيسًا لائتلاف «دعم مصر» وفوز 6 بعضوية المكتب السياسي

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اجتمعت اللجنة الثلاثية لانتخابات ائتلاف "دعم مصر"، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة ألفت كامل، وعضوية اللواء يحيى الكدوانى، ومصطفى الطلخاوى، فى مقر الائتلاف بجاردن سيتى، للاطلاع على إجراءات عملية الترشح ومراجعة طلبات الترشح على مناصب الائتلاف.

وذكرت اللجنة الثلاثية بالائتلاف، إنه سيتم الإعلان عن فوز المهندس محمد زكى السويدى، رئيسًا لائتلاف دعم مصر بالتزكية فى الاجتماع المقرر للجمعية العامة العادية للائتلاف يوم الأحد المقبل بأحد فنادق القاهرة، لعدم ترشح أى من النواب أمامه.

وأضافت اللجنة الثلاثية: "بخصوص المكتب السياسى للائتلاف من المستقلين فسيتم إعلان فوز 6 مقاعد بالتزكية وتجرى الانتخابات على 9 مقاعد من أجل 15 مقعدًا للمستقلين، وكذلك قد تم حسم الثلاثة مقاعد الجديدة للحزبيين بالتزكية، وهذه المقاعد مستحدثة فى الجمعية العامة غير العادية التى عقدها الائتلاف هذا الشهر".

جدير بالذكر، أنه سيتم إعلان فوز 38 مقعدًا بالتزكية فى 21 محافظة، وتجرى الانتخابات على 14 مقعدًا فى 6 محافظات.

ومن أبرز الأسماء التى سيعلن فوزها بالتزكية من أعضاء المكتب السياسى:

- النائب محمد مصطفى السلاب عن مقعد الشباب من المستقلين.

- النائب أحمد محمد زيدان عن مقعد الشباب من الحزبيين.

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- النائبة نانسى سمير نصير عن مقعد المرأة من الحزبيين.

- النائبة سحر طلعت مصطفى عن المستقلين عن أحد مقعدى قطاع غرب الدلتا.

- النائب هشام عمارة عن المستقلين عن المقعد الآخر من مقعدي قطاع غرب الدلتا.

- النائب عبد الهادى القصبى عن المستقلين عن أحد مقعدى قطاع وسط الدلتا.

- النائب معتز السعيد عن المستقلين عن المقعد الآخر من مقعدى قطاع وسط الدلتا.

- النائب أشرف عمارة عن المستقلين عن أحد مقعدى قطاع شرق الدلتا.

- النائب فخرى طايل عن مقعد الشخصيات العامة من الحزبيين.