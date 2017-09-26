​"راشد" يستعرض إجراءات تأمين المقاصد السياحية مع مسئولين فرنسيين

القاهرة- أ ش أ:

التقى يحيى راشد وزير السياحة، بكل من باتريك باولي رئيس إدارة الأزمات بوزارة الخارجية الفرنسية، وكاثرين مورين رئيسة جمعية الصداقة المصرية- الفرنسية بمجلس الشيوخ الفرنسي، وفيليب فوليوت رئيس جمعية الصداقة المصرية الفرنسية بالبرلمان الفرنسي.

وحضر اللقاء السفير المصري في باريس إيهاب بدوى، كما حضره ريتشارد سوبيل نائب رئيس نقابة الوكلاء السياحيين الفرنسيين "EDV" وعدد من منظمي الرحلات.

وتم خلال اللقاء استعراض الإجراءات الأمنية التي قامت بها الحكومة المصرية لتأمين المقاصد السياحية لديها.