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​رئيس الوزراء يجتمع بمسئولي "الريف المصري" لمتابعة مشروع المليون ونصف فدان

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مصراوي Masrawy

​رئيس الوزراء يجتمع بمسئولي "الريف المصري" لمتابعة مشروع المليون ونصف فدان

08:59 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

​رئيس الوزراء يجتمع بمسئولي الريف المصري

كتب- محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمجلس إدارة شركة "الريف المصري".

وذكر بيان صادر عن المجلس، أن الاجتماع استعرض الموقف العام لمشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف مليون فدان، باعتباره مشروعاً قومياً يساهم في زيادة الرقعة الزراعية والوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.

وأضاف البيان أن الهدف الرئيسي للمشروع وهو إقامة مجتمعات عمرانية جديدة تتمتع باحتوائها على مجموعة من الانشطة الاقتصادية والانتاجية القائمة على الزراعة ومخرجاتها.

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مصراوي Masrawy

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