أيرلندا تعتزم إجراء استفتاء بشأن الإجهاض العام المقبل

لندن - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، اليوم الثلاثاء، إن حكومة بلاده تعتزم إجراء استفتاء العام القادم حول التعديل الثامن لدستور البلاد الذى يحظر الاجهاض ما لم تكن حياة المرأة في خطر.

وأضاف فارادكار أمام البرلمان "ان الاقتراح يتمثل في إجراء استفتاء مستقل حول التعديل الثامن في مايو أو يونيو من العام القادم".

ويضع التعديل الثامن المثير للجدل حقوق الطفل الذي لم يولد بعد على قدم المساواة مع حقوق الأم.

والإجهاض قانوني فقط عندما يكون هناك خطر كبير على حياة المرأة الحامل، بما في ذلك خطر الانتحار.