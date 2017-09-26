روسيا تنفي إقامة قاعدة عسكرية في شرق ليبيا

موسكو/طرابلس - (د ب أ):

نفى رئيس لجنة الاتصال الروسية المعنية بليبيا التابعة لوزارة الخارجية الروسية ومجلس الدوما، ليف دينجوف، ما تداول إعلاميًا حول نية موسكو إنشاء قاعدة بحرية عسكرية في شرق ليبيا.

وقال دينجوف، اليوم الثلاثاء، إن المسألة ليست من اختصاصي، لكني أستطيع أن أؤكد لكم أن روسيا ليس لديها نوايا عسكرية في ليبيا، مشيرا إلى أن روسيا تريد أن تكون وسيطًا. هدفنا الوحيد هو استعادة السلام في ليبيا، حسبما ذكرت "بوابة الوسط" الليبية الإخبارية.

وحول الخطوات اللاحقة لاتفاق الإطار الموقع منذ أشهر على هامش ندوة في مجال النفط في العاصمة البريطانية لندن، بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وشركة "روسنفت" الروسية، قال دينجوف: "نتوقع وصول وفد ليبي إلى موسكو، يتألف من ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية سيتحدثون مع نظرائهم الروس. ونحن نعمل على وضع خطط للتعاون الاقتصادي. لكننا لا نستطيع أن نتحدث عن هذه الخطط بشكل ملموس إلا بعد هذه الزيارة".

يذكر أن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط كانت قد وصفت وقتها أن الاتفاق مع "روسنفت" الروسية بأنه "يمثل خطوة إلى الأمام في خطط المؤسسة، والتي أعلن عنها رئيسها مصطفى صنع الله لتشجيع الاستثمار من قبل شركات النفط الأجنبية في التوسع في إنتاج النفط في ليبيا إلى مستويات 1ر2 مليون برميل يوميًا بحلول العام 2022"، وقالت أيضا إن الاتفاق يتضمن "إنشاء لجنة عمل مشتركة بين الطرفين لتقييم الفرص المتاحة في مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج".