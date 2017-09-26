أخبار عاجلة

اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
رئيس البنك الأوروبي: من السابق لأوانه الحديث عن مخاطر مالية جراء أزمة كتالونيا -
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء -
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر -
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة -
رسائل لم تصل إلى رئيس الوزراء بالأقصر.. تذاكر الطيرن لتركيا أرخص من الداخلي -
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي يوضح قدرة الساحر على تغيير حقيقة الأشياء -
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

روسيا تنفي إقامة قاعدة عسكرية في شرق ليبيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تنفي إقامة قاعدة عسكرية في شرق ليبيا

08:48 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

روسيا تنفي إقامة قاعدة عسكرية في شرق ليبيا

موسكو/طرابلس - (د ب أ):
نفى رئيس لجنة الاتصال الروسية المعنية بليبيا التابعة لوزارة الخارجية الروسية ومجلس الدوما، ليف دينجوف، ما تداول إعلاميًا حول نية موسكو إنشاء قاعدة بحرية عسكرية في شرق ليبيا.

وقال دينجوف، اليوم الثلاثاء، إن المسألة ليست من اختصاصي، لكني أستطيع أن أؤكد لكم أن روسيا ليس لديها نوايا عسكرية في ليبيا، مشيرا إلى أن روسيا تريد أن تكون وسيطًا. هدفنا الوحيد هو استعادة السلام في ليبيا، حسبما ذكرت "بوابة الوسط" الليبية .

وحول الخطوات اللاحقة لاتفاق الإطار الموقع منذ أشهر على هامش ندوة في مجال النفط في العاصمة البريطانية لندن، بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وشركة "روسنفت" الروسية، قال دينجوف: "نتوقع وصول وفد ليبي إلى موسكو، يتألف من ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية سيتحدثون مع نظرائهم الروس. ونحن نعمل على وضع خطط للتعاون الاقتصادي. لكننا لا نستطيع أن نتحدث عن هذه الخطط بشكل ملموس إلا بعد هذه الزيارة".

يذكر أن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط كانت قد وصفت وقتها أن الاتفاق مع "روسنفت" الروسية بأنه "يمثل خطوة إلى الأمام في خطط المؤسسة، والتي أعلن عنها رئيسها مصطفى صنع الله لتشجيع الاستثمار من قبل شركات النفط الأجنبية في التوسع في إنتاج النفط في ليبيا إلى مستويات 1ر2 مليون برميل يوميًا بحلول العام 2022"، وقالت أيضا إن الاتفاق يتضمن "إنشاء لجنة عمل مشتركة بين الطرفين لتقييم الفرص المتاحة في مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سنغافورة تحذر من تنامي التشدد بعد لمقاتل داعشي

    أخبار

  • الممثل الأممي بليبيا: نبحث شرعية أكبر لاتفاق الصخيرات عبر تعديلات

    أخبار

  • الأمم المتحدة تطلق محاولة جديدة للوساطة في ليبيا

    أخبار

  • موسكو تنفي شن غارات على مدنيين في محافظة إدلب السورية

    أخبار

إعلان

f7a18b6ae9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء