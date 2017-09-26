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الخطوط الجوية القطرية تشتري طائرتي شحن و4 طائرات ركاب

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مصراوي Masrawy

الخطوط الجوية القطرية تشتري طائرتي شحن و4 طائرات ركاب

08:45 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

الخطوط الجوية القطرية تشتري طائرتي شحن و4 طائرات ركاب

الخطوط الجوية القطرية

الدوحة - (د ب أ):
أعلنت الخطوط الجوية القطرية طلب طائرتي شحن من طراز بوينج 747-8 وأربع طائرات ركاب من طراز بوينج 777-300ER، بقيمة إجمالية تبلغ 16ر2 مليار دولار، لتضاف الطائرات الجديدة إلى قرابة 100 طائرة بوينج في أسطول طائرات الناقلة القطرية، التي ذكرت في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه ان هذه الخطوة تؤكد على النمو المتسارع للخطوط الجوية القطرية ومساهمتها في الاقتصاد الأمريكي.

جاء الإعلان عن الطلبية الجديدة خلال حفل تسليم خاص في مدينة إيفريت في واشنطن، حيث استلمت الخطوط الجوية القطرية أول طائرة شحن من طراز بوينج 747-8 بحضور أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وراي كونر، نائب رئيس شركة بوينج، و كيفن ماكلستر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينج للطائرات التجارية.

وقال أكبر الباكر "تشغّل الخطوط القطرية واحداً من أحدث أساطيل الطائرات في العالم وأسرعها نمواً في السماء. واستمرت بوينج بالتأكيد على حقيقة أنها شريك ذو قيمة كبيرة بالنسبة لنا وذلك من خلال توفير طائرات ذات كفاءة عالية ساعدتنا لنصبح ثالث أضخم شركة شحن جوي في العالم ".

من ناحيته قال كيفن مكالستر: "نفتخر بشراكتنا القوية والمتينة مع الخطوط القطرية التي نمت بشكل بارز على مدار الأعوام الماضية، ونكن كل تقدير للقيمة الرائعة التي تضيفها هذه الشراكة لشركة بوينج وموظفيها ومورديها ومجتمعاتها. وتعد الخطوط الجوية القطرية واحدة من أضخم شركات الشحن عالمياً".

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